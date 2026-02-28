AgenPress. Un funzionario della difesa israeliano ha affermato che l’operazione era stata pianificata per mesi in coordinamento con Washington e che la data di lancio era stata decisa una settimana fa.

L’esercito israeliano ha annunciato la chiusura di scuole e luoghi di lavoro, con eccezioni per i settori essenziali, e il divieto di voli pubblici. Israele ha chiuso il suo spazio aereo ai voli civili e l’autorità aeroportuale ha chiesto al pubblico di non recarsi in nessuno degli aeroporti del Paese.

Secondo alcune indiscrezioni la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, non si trova a Teheran ed è stato trasferito in un luogo sicuro.