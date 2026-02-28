Trump conferma l’attacco contro l’Iran in un video messaggio su Truth Social 

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha confermato l’attacco in un videomessaggio condiviso su Truth Social , in cui si legge: “Poco tempo fa, l’esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni di combattimento in Iran”.
“Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano”, ha affermato nel video, pubblicato sabato alle 2:30.
“È sempre stata la politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, che questo regime terroristico non possa mai possedere un’arma nucleare. Lo ripeto, non potranno mai possedere un’arma nucleare”, ha affermato.