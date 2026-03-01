Trump offre l’immunità all’esercito e alle forze di polizia iraniane. “Ora possono averla, poi otterranno solo la morte!”

AgenPress. Il presidente Trump ha dichiarato che concederà l’immunità ai membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, insieme alle sue forze militari e di polizia.

“Stiamo sentendo che molti dei loro membri dell’IRGC, dell’esercito e di altre forze di sicurezza e di polizia non vogliono più combattere e chiedono l’immunità da noi”, ha scritto Trump su Truth Social. “Come ho detto ieri sera, ‘Ora possono avere l’immunità, poi otterranno solo la morte!'”

“Speriamo che l’IRGC e la Polizia si uniscano pacificamente ai Patrioti Iraniani e lavorino insieme come un’unità per riportare il Paese alla grandezza che merita”, ha aggiunto il presidente. “Questo processo dovrebbe iniziare presto, visto che non solo la morte di Khamenei, ma il Paese stesso è stato, in un solo giorno, profondamente distrutto e, persino, cancellato”.

Il presidente ha anche affermato che la campagna di bombardamenti degli Stati Uniti contro l’Iran potrebbe continuare “ininterrottamente” per la prossima settimana o “finché sarà necessario per raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il medio oriente e, in realtà, nel mondo!”