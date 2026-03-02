Emmanuel Macron ordina aumento delle testate nucleari

AgenPress. In un discorso pronunciato stasera da una base per sottomarini balistici il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una collaborazione con 8 Paesi Ue per una “deterrenza nucleare avanzata”. Gli otto Paesi europei interessati sono Regno Unito, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca.

Oltre questo Parigi, Londra e Berlino “lavoreranno insieme su progetti di missili a lunghissimo raggio”.

“Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale”, ha detto Macron, “non riveleremo più le dimensioni del nostro arsenale nucleare, a differenza del passato”.

Inoltre ha affermato che non si tirerà indietro se gli “interessi vitali” del Paese dovessero essere minacciati, in particolare dalla guerra in corso in Medio Oriente.

La Francia varerà un nuovo sottomarino con missili balistici che “si chiamerà Invincible e salperà nel 2036″, ha aggiunto Macron.

A livello globale, si ritiene che nove Paesi possiedano o siano noti per possedere armi nucleari: Russia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord.

Solo i primi cinque sono riconosciuti come Stati dotati di armi nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Secondo le ultime cifre pubblicate dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), la Francia possiede circa 290 testate nucleari.