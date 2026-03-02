Una cronologia delle turbolente relazioni tra Stati Uniti e Iran

AgenPress. Da oltre 70 anni gli Stati Uniti intrattengono un rapporto complesso e spesso ostile con l’Iran.

Nel 1953, la CIA contribuì a organizzare un colpo di stato che rovesciò il primo ministro iraniano democraticamente eletto e pose il potere saldamente nelle mani del monarca, lo Scià Mohammad Reza Pahlavi, che aprì il suo paese alle compagnie petrolifere americane e si schierò con gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Ma lo Scià governò attraverso la repressione e nel 1979 fu rovesciato dalla Rivoluzione iraniana.

Il nuovo leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, definì gli Stati Uniti “il Grande Satana”, mentre un gruppo di studenti islamici radicali presero il controllo dell’ambasciata americana a Teheran con 52 ostaggi americani.

Per 444 giorni gli Stati Uniti furono travolti dalla crisi degli ostaggi e il nastro giallo in patria divenne il simbolo degli americani trattenuti all’estero.

Jimmy Carter ordinò alle forze speciali statunitensi di salvare gli ostaggi, ma la missione si concluse in un disastro, con la collisione di aerei americani nel deserto. Un tentativo segreto di estrarre sei diplomatici statunitensi ebbe successo e fu immortalato nel film premio Oscar “Argo” di Ben Affleck. Ma la crisi degli ostaggi contribuì a far affondare la presidenza di Carter, e gli ostaggi furono finalmente rilasciati pochi minuti dopo il giuramento di Ronald Reagan.

Negli anni ’80, gli Stati Uniti sostennero l’Iraq di Saddam Hussein durante una sanguinosa guerra durata otto anni contro l’Iran, mentre militanti sostenuti dall’Iran prendevano di mira la caserma dei Marines statunitensi a Beirut, in Libano, uccidendo 241 militari americani.

Da allora, gli Stati Uniti hanno bollato l’Iran come uno Stato sponsor del terrorismo. Dopo l’attacco di ieri, un nuovo capitolo di questa complicata relazione si sta scrivendo tra fuoco e fumo.