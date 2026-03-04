I funzionari di Trump stanno valutando l’idea di armare l’opposizione curda contro il regime iraniano

AgenPress. Secondo alcune indiscrezioni i funzionari dell’amministrazione Trump stanno discutendo con i leader curdi nel nord dell’Iraq e nel nord-ovest dell’Iran sulla possibilità di armare gruppi che si oppongono al regime iraniano.

L’obiettivo è testare la possibilità che gli Stati Uniti utilizzino i gruppi di opposizione curdi per contribuire a rovesciare il regime iraniano, che finora ha resistito nonostante l’assassinio dell’ayatollah Ali Khamenei.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato: “Il presidente Trump è stato in contatto con molti alleati e partner nella regione negli ultimi giorni”.

Oggi durante un briefing, Leavitt ha dichiarato ai giornalisti che i colloqui di Trump con i leader curdi riguardavano “la nostra base nel nord dell’Iraq” e che non aveva ancora concordato un piano.

I funzionari dell’amministrazione Trump devono ancora delineare una strategia su come la sola potenza aerea militare potrebbe causare il crollo del regime iraniano.

Non è stata ancora intrapresa alcuna azione in merito a un possibile piano per inviare armi ai gruppi di opposizione iraniani, e l’idea è ancora in fase di valutazione, hanno affermato fonti a conoscenza delle discussioni. Non è chiaro se gli Stati Uniti stiano prendendo in considerazione la possibilità di fornire potenza aerea per sostenere i gruppi di opposizione nel caso in cui avessero organizzato attacchi contro il regime.

Per anni, i governi degli Stati Uniti e dell’Occidente hanno sostenuto che, nonostante il regime iraniano sia diventato sempre più impopolare all’interno del Paese, non è ancora emersa un’opposizione politica coerente e organizzata. Non si è ancora formato alcun gruppo di opposizione armata valido che possa rappresentare una seria minaccia per il governo.