Zelensky: “Ho ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti per aiutarli ad intercettare i droni in Medio Oriente”

AgenPress. Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha ricevuto una richiesta specifica dagli Stati Uniti per l’intercettazione dei droni in Medio Oriente.

Abbiamo ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti per un supporto specifico nella protezione contro gli Shahed (di progettazione iraniana) nella regione del Medio Oriente“, ha scritto Zelensky sulla piattaforma di social network X.

“Ho dato istruzioni di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini in grado di garantire la sicurezza richiesta”, ha affermato Zelensky.

Interrogato sulla disponibilità dell’Ucraina a intensificare gli sforzi per intercettare i droni iraniani, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che avrebbe accettato l’aiuto di qualsiasi Paese. “Certamente accetterei qualsiasi aiuto da qualsiasi Paese”, ha dichiarato Trump in un’intervista.

