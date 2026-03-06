type here...

Trump: “Nessun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata, lavoreremo per salvarlo dall’orlo della distruzione”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la “resa incondizionata”, una settimana dopo l’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica.

“Dopo questo, e dopo la selezione di un leader grande e accettabile, noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati e partner lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione”, ha affermato Trump in un post su Truth Social.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati e partner, lavoreranno per rafforzare l’economia iraniana.

