Mohammad-Bagher Ghalibaf: “Finché esisteranno basi americane nella regione, i paesi non vedranno la pace”

Primo Piano
AgenPress. Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha dichiarato oggi in una nota che le politiche difensive del Paese restano “invariate”.

“Finché esisteranno basi americane nella regione, i paesi non vedranno la pace”, ha scritto Ghalibaf su X. “Tutti i funzionari e il popolo sono uniti su questo principio”.

In precedenza, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva dichiarato che il consiglio direttivo temporaneo del Paese aveva concordato di “non attaccare più i Paesi vicini né lanciare missili a meno che un attacco all’Iran non provenga da quei Paesi”.

