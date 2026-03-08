Netanyahu: “Uccideremo qualsiasi sostituto di Khamenei. Trump: “La guerra finirà quando i governanti dell’Iran saranno stati annientati”

AgenPress. L’esercito israeliano ha minacciato di uccidere qualsiasi sostituto di Khamenei, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra potrebbe finire solo quando l’esercito e i governanti dell’Iran saranno stati annientati.

il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo avrebbe proseguito l’attacco e avrebbe colpito i governanti iraniani “senza pietà”.

“Abbiamo un piano organizzato, con molte sorprese, per destabilizzare il regime e favorire il cambiamento”, ha dichiarato in un video. “Abbiamo molti altri obiettivi”.

Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di non essere interessato a negoziare la fine del conflitto che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dell’energia, danneggiato le imprese e ostacolato i viaggi a livello globale.