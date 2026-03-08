type here...

Netanyahu: “Uccideremo qualsiasi sostituto di Khamenei. Trump: “La guerra finirà quando i governanti dell’Iran saranno stati annientati”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’esercito israeliano ha minacciato di uccidere qualsiasi sostituto di Khamenei, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra potrebbe finire solo quando l’esercito e i governanti dell’Iran saranno stati annientati.

il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo avrebbe proseguito l’attacco e avrebbe colpito i governanti iraniani “senza pietà”.
“Abbiamo un piano organizzato, con molte sorprese, per destabilizzare il regime e favorire il cambiamento”, ha dichiarato in un video. “Abbiamo molti altri obiettivi”.
Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di non essere interessato a negoziare la fine del conflitto che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dell’energia, danneggiato le imprese e ostacolato i viaggi a livello globale.
“A un certo punto, non credo che ci sarà più nessuno pronto a dire ‘Ci arrendiamo’”, ha detto Trump.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits