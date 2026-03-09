Trump afferma che l’Australia ha concesso asilo a 5 calciatrici iraniane

AgenPress. Dopo aver esortato l’Australia ad aiutare le giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana , il presidente Donald Trump ha annunciato oggi che a cinque di loro è stato concesso asilo.

“Ho appena parlato con il Primo Ministro australiano Anthony Albanese in merito alla nazionale femminile di calcio iraniana. Ci sta lavorando! Cinque sono già state sistemate e le altre sono in arrivo”, ha scritto Trump su Truth Social .

“Alcuni, tuttavia, ritengono di dover tornare perché sono preoccupati per la sicurezza delle loro famiglie, comprese le minacce ai loro familiari se non tornassero”, ha detto Trump. “In ogni caso, il Primo Ministro sta facendo un ottimo lavoro nel gestire questa situazione piuttosto delicata. Dio benedica l’Australia!”

La squadra era in Australia per la Coppa d’Asia femminile. Il Guardian ha riferito che diverse giocatrici erano sfuggite alle guardie del corpo dopo la partita e si trovavano sotto custodia protettiva della polizia.

La squadra è finita sotto i riflettori dopo non aver cantato l’inno nazionale iraniano prima della partita contro la Corea del Sud del 2 marzo.

Durante la partita, i tifosi hanno sventolato la bandiera iraniana precedente al 1979, hanno fischiato l’inno nazionale e hanno cercato di impedire all’allenatore della squadra di andarsene. Hanno gridato “Salvate le nostre ragazze!”, preoccupati per la sicurezza delle giocatrici.

Oltre 66.000 persone hanno firmato una petizione che chiede al governo australiano di garantire che le giocatrici, che si trovano sulla Gold Coast nel Queensland, non se ne vadano “finché permangono timori fondati per la loro sicurezza”.