Referendum giustizia, On. Pozzolo (Futuro Nazionale): “Non è un derby politico, è una battaglia di civiltà. Sì alla separazione delle carriere”

AgenPress. “Il referendum sulla separazione delle carriere non è un derby politico tra tifoserie: è una battaglia di civiltà giuridica che riguarda le garanzie di ogni cittadino. Per questo è importante andare a votare e votare SÌ.”

Lo dichiara l’Onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale.

“Qualunque cittadino può trovarsi un giorno accusato da un pubblico ministero. In quel momento pretende – giustamente – di avere davanti un giudice che non solo sia imparziale, ma che appaia chiaramente tale.” “La separazione delle carriere serve esattamente a questo: rafforzare la terzietà del giudice e l’equilibrio del processo. Non è un tema per addetti ai lavori: è una garanzia per tutti.” “Purtroppo sono ancora troppi i casi in cui la giustizia non trasmette fino in fondo un’immagine di terzietà e imparzialità.

Quando succede, si indebolisce la fiducia dei cittadini nello Stato.” “Per questo servono meno slogan e meno polemiche da vecchia politica. Quando la politica litiga invece di spiegare, i cittadini non capiscono e smettono di votare. Su temi come la giustizia dobbiamo fare l’opposto: spiegare, coinvolgere e riportare fiducia.”