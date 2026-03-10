Stati Uniti: utilizzate munizioni per un valore di 5,6 miliardi di dollari nei primi due giorni di guerra contro l’Iran

AgenPress. L’amministrazione Trump ha dichiarato di aver utilizzato munizioni per un valore di 5,6 miliardi di dollari nei primi due giorni della guerra contro l’Iran, in un rapporto presentato alle commissioni del Congresso.
I membri del Congresso, a cui potrebbe presto essere chiesto di approvare finanziamenti aggiuntivi per la guerra, temono che il conflitto esaurirà le scorte americane in un momento in cui l’industria della difesa sta già faticando a soddisfare la domanda. Venerdì il Presidente Trump ha incontrato i dirigenti di sette aziende del settore della difesa, mentre il Pentagono cerca di rifornire le proprie scorte.
Il governo non ha reso pubblica alcuna stima dei costi della guerra, iniziata il 28 febbraio con Israele.
I membri del Congresso chiedono maggiori informazioni e testimonianze ai funzionari su questioni quali il possibile impatto di questa guerra sulla capacità di difesa degli Stati Uniti.
Molti collaboratori di senatori e leader del Congresso affermano di aspettarsi che la Casa Bianca presenti presto al Congresso una richiesta di finanziamenti aggiuntivi per la guerra in Iran. Alcuni sostengono che l’amministrazione chiederà 50 miliardi di dollari, ma altri ritengono che la stima sia al ribasso.