Giornata internazionale della Poesia con San Francesco

AgenPress. Per la Giornata Internazionale della Poesia presentazione de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi” con direzione scientifica di Pierfranco Bruni e la cura di Franca De Santis per Solfanelli editore. Anteprima il 21 Marzo al Convento delle Clarisse di Grottaglie.

“Nessuno è immortale, salvo la Parola che si fa Amore.” È in libreria, e sui siti internet, il lavoro dedicato a San Francesco d’Assisi in occasione degli Ottocento anni dalla morte,

“Il Cantico dell’amore – Sui passi di Francesco: dalla Parola al Mistero”, edito dalla casa editrice Solfanelli.

Un’opera corale, nata per esplorare l’eredità spirituale e poetica del Santo d’Assisi, capace ancora oggi di parlarci di pace, umiltà e bellezza assoluta.

Un progetto di alto profilo culturale con la direzione scientifica di Pierfranco Bruni, uno dei massimi studiosi sulla letteratura del Mediterraneo e la cura di Franca De Santis.

Il volume si avvale dei preziosi contributi di numerosi studiosi, che con sensibilità e rigore hanno indagato il passaggio cruciale che conduce dalla Parola scritta al Mistero vissuto.

Non è solo un libro che sottolinea esperienze e modelli culturali. È un cammino condiviso per riscoprire ciò che resta eterno nel fluire del tempo.

A tal proposito Pierfranco Bruni ha dichiarato: “Il lavoro su San Francesco d’Assisi è un lavoro comparato che si mostra a diverse chiavi di lettura che pongono comunque al centro due aspetti salienti: la spiritualità e la letteratura. La storia chiaramente è parte integrante di tutto il cammino in un rapporto tra Occidente e Oriente. È un tracciato considerevole curato egregiamente da Franca De Santis con una splendida immagine di una icona della madre Badessa del Convento delle Clarisse di Grottaglie suor Pierpaola Nistri alla quale sono molto grato per aver concesso l’esclusiva”.

Il testo é disponibile in libreria e negli store digitali. Verrà presentato in anteprima al Convento delle Clarisse di Grottaglie il 21 Marzo prossimo Giornata Internazionale della Poesia.