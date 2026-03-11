L’Iran dice al mondo di prepararsi al prezzo del petrolio a 200 dollari al barile

AgenPress. L’Iran ha affermato che il mondo dovrebbe prepararsi al fatto che il petrolio raggiungerà i 200 dollari al barile, mentre le sue forze armate mercoledì attaccano le navi mercantili nel Golfo bloccato.
L’Iran ha aperto il fuoco anche contro Israele e altri obiettivi in Medio Oriente, dimostrando di poter ancora contrattaccare nonostante quello che il Pentagono ha descritto come il più intenso attacco israelo-americano mai condotto finora.
I prezzi del petrolio, aumentati vertiginosamente all’inizio di questa settimana, si sono allentati e i mercati azionari hanno ripreso quota, con gli investitori che per ora scommettono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump troverà un modo rapido per porre fine alla guerra iniziata al fianco di Israele quasi due settimane fa.
L’Agenzia Internazionale per l’Energia, composta dai principali paesi consumatori di petrolio, ha raccomandato di rilasciare 400 milioni di barili dalle riserve strategiche globali per stabilizzare i prezzi, il più grande intervento di questo tipo della storia, che è stato rapidamente approvato da Washington. Ma il ritmo con cui i paesi possono rilasciare tali barili rappresenterebbe solo una frazione della fornitura attraverso lo Stretto di Hormuz.
“Preparatevi a un prezzo del petrolio di 200 dollari al barile, perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale, che avete destabilizzato”, ha affermato Ebrahim Zolfaqari, portavoce del comando militare iraniano, in un commento rivolto agli Stati Uniti.
I prezzi del petrolio, che lunedì erano saliti brevemente fino a quasi 120 dollari al barile, si sono poi stabilizzati intorno ai 90 dollari, il che suggerisce che gli investitori stanno scommettendo su una rapida fine della guerra e sulla riapertura dello stretto.