L’Iran dice al mondo di prepararsi al prezzo del petrolio a 200 dollari al barile

AgenPress. L’Iran ha affermato che il mondo dovrebbe prepararsi al fatto che il petrolio raggiungerà i 200 dollari al barile, mentre le sue forze armate mercoledì attaccano le navi mercantili nel Golfo bloccato.

L’Iran ha aperto il fuoco anche contro Israele e altri obiettivi in ​​Medio Oriente, dimostrando di poter ancora contrattaccare nonostante quello che il Pentagono ha descritto come il più intenso attacco israelo-americano mai condotto finora.

I prezzi del petrolio, aumentati vertiginosamente all’inizio di questa settimana, si sono allentati e i mercati azionari hanno ripreso quota , con gli investitori che per ora scommettono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump troverà un modo rapido per porre fine alla guerra iniziata al fianco di Israele quasi due settimane fa.