Giuseppe Ghisolfi: finanza, banche e intelli per un’economia più sicura e innovativa

AgenPress. Rafforzare il ruolo del sistema finanziario nell’era dell’innovazione digitale e promuovere un utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale nei mercati: è questo l’impegno al centro dell’attività di Giuseppe Ghisolfi, Presidente della Commissione “Finanza, AI e Banche” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”.

La Commissione avvierà fin da subito iniziative e tavoli operativi dedicati all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei servizi bancari e finanziari, alla sicurezza dei sistemi digitali e alla tutela del risparmio, con l’obiettivo di sostenere stabilità economica e innovazione responsabile.

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta una leva strategica anche per il settore finanziario”, dichiara Ghisolfi. “Può migliorare l’efficienza dei servizi, rafforzare i sistemi di prevenzione delle frodi e ampliare l’accesso agli strumenti finanziari, ma deve essere governata con rigore, trasparenza e responsabilità”.

Banchiere e divulgatore di riferimento per l’educazione finanziaria, Ghisolfi promuove un modello che integra innovazione tecnologica, cultura economica e tutela dei cittadini, rafforzando la fiducia nel sistema bancario e nei mercati.

Tra le priorità della Commissione figurano lo sviluppo della finanza digitale, la protezione dei dati e dei risparmiatori, l’educazione finanziaria e il sostegno all’innovazione nel sistema creditizio.

“Una finanza moderna deve essere sicura, accessibile e orientata alla crescita sostenibile”, conclude Ghisolfi. “L’innovazione tecnologica è un’opportunità da cogliere con competenza e visione”.

L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare, impegnato a valorizzare l’Intelligenza Artificiale come leva di sviluppo sostenibile e competitività internazionale.