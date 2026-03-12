Tajani: attaccata la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno

AgenPress. Una base militare italiana è stata attaccata a Erbil, capitale della regione del Kurdistan iracheno, nel nord dell’Iraq, senza causare feriti, ha annunciato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

“Condanno fermamente l’attacco alla base italiana di Erbil. Ho appena parlato con il nostro ambasciatore in Iraq e fortunatamente tutto il nostro personale militare è sano e salvo nei suoi rifugi”, ha affermato in un post su X.

Nell’ambito di una coalizione internazionale anti-jihadista guidata da Washington, militari italiani stanno addestrando membri delle forze di sicurezza curde nel Kurdistan iracheno.

Dall’inizio della guerra in Medio Oriente, la regione del Kurdistan iracheno e Erbil, nel nord dell’Iraq, hanno subito numerosi attacchi attribuiti a organizzazioni filo-iraniane, la maggior parte dei quali è stata neutralizzata dalle difese aeree.

Ieri, mercoledì, alcuni droni sono stati abbattuti sopra Erbil dalla coalizione internazionale di stanza all’aeroporto di Erbil, secondo una fonte di sicurezza curda. Nessuno è rimasto ferito, ha assicurato la fonte.