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Gasolio sfonda soglia di 2,1 euro in autostrada. Benzina supera 1,9 euro in tutta Italia

Consumatori
redazione
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AgenPress. Il gasolio in modalità self sfonda oggi in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera oggi il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane. E’ quello che denuncia l’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit.

Anche le ultime residue regioni che ieri vendevano la verde sotto 1,8 euro, ossia Marche, Lazio e Umbria, oggi hanno varcato il confine. Dopo le autostrade, che detengono in record con 2,105 euro, il gasolio più caro si vende a Bolzano con 2,081 euro, poi in Friuli con 2,069 euro, terza Trento con 2,064. Per la benzina, dopo il 1,910 delle autostrade, vince Bolzano con 1,866 euro, poi la Calabria con 1,851, medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,850 euro.

“E’ evidente che le accise andavano ridotte senza aspettare un mese per accertare la maggiore Iva incassata. L’escalation dei prezzi si sta già trasferendo sui prodotti ortofrutticoli, specie quelli provenienti dalla Sicilia, con un rialzo talmente abnorme che abbiamo presentato ieri un esposto all’Antitrust per verificare se vi sono dei rincari anomali in violazione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 13/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEGASOLIO

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE2.105
1Bolzano2.081
2Friuli Venezia Giulia2.069
3Trento2.064
4Sicilia2.060
5Valle d’Aosta2.058
6Calabria2.051
7Basilicata2.050
8Emilia Romagna2.048
9Liguria2.047
10Lombardia2.046
10Piemonte2.046
12Campania2.045
13Veneto2.043
14Toscana2.041
15Molise2.039
16Lazio2.037
17Puglia2.034
18Umbria2.031
19Abruzzo2.030
19Sardegna2.030
21Marche2.021

Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 13/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEBENZINA

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE1.910
1Bolzano1.866
2Calabria1.851
3Basilicata1.850
4Trento1.843
5Sicilia1.842
5Valle d’Aosta1.842
7Friuli Venezia Giulia1.834
7Liguria1.834
9Molise1.831
10Puglia1.826
11Campania1.823
12Emilia Romagna1.821
13Lombardia1.820
13Toscana1.820
15Piemonte1.816
15Sardegna1.816
17Veneto1.812
18Abruzzo1.810
19Umbria1.807
20Lazio1.806
21Marche1.802
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