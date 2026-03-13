Gasolio sfonda soglia di 2,1 euro in autostrada. Benzina supera 1,9 euro in tutta Italia

AgenPress. Il gasolio in modalità self sfonda oggi in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera oggi il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane. E’ quello che denuncia l’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit.

Anche le ultime residue regioni che ieri vendevano la verde sotto 1,8 euro, ossia Marche, Lazio e Umbria, oggi hanno varcato il confine. Dopo le autostrade, che detengono in record con 2,105 euro, il gasolio più caro si vende a Bolzano con 2,081 euro, poi in Friuli con 2,069 euro, terza Trento con 2,064. Per la benzina, dopo il 1,910 delle autostrade, vince Bolzano con 1,866 euro, poi la Calabria con 1,851, medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,850 euro.

“E’ evidente che le accise andavano ridotte senza aspettare un mese per accertare la maggiore Iva incassata. L’escalation dei prezzi si sta già trasferendo sui prodotti ortofrutticoli, specie quelli provenienti dalla Sicilia, con un rialzo talmente abnorme che abbiamo presentato ieri un esposto all’Antitrust per verificare se vi sono dei rincari anomali in violazione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 13/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE GASOLIO (in euro/litro) AUTOSTRADE 2.105 1 Bolzano 2.081 2 Friuli Venezia Giulia 2.069 3 Trento 2.064 4 Sicilia 2.060 5 Valle d’Aosta 2.058 6 Calabria 2.051 7 Basilicata 2.050 8 Emilia Romagna 2.048 9 Liguria 2.047 10 Lombardia 2.046 10 Piemonte 2.046 12 Campania 2.045 13 Veneto 2.043 14 Toscana 2.041 15 Molise 2.039 16 Lazio 2.037 17 Puglia 2.034 18 Umbria 2.031 19 Abruzzo 2.030 19 Sardegna 2.030 21 Marche 2.021

Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 13/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)