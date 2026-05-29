AgenPress. Previsioni Meteo del 30 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito.

AL CENTRO – Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole.