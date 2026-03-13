Urso, il taglio delle accise del 2022 inefficace. Unc: una fake news, Urso chieda scusa a Draghi

AgenPress. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che il taglio delle accise di Draghi “si rivelò del tutto inefficace. Non riuscì infatti a fermare la spirale inflazionistica”.

“Una fake news! Urso farebbe bene a chiedere scusa a Draghi. Se vogliono considerare gli automobilisti dei polli da spennare per fare cassa, lo dicano chiaramente, ma almeno non si nascondino dietro un dito, accampando scuse e giustificazioni pretestuose” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Grazie al taglio di Draghi delle accise scattato il 22 marzo 2022, l’inflazione tendenziale, Indice Nic, che era già salita dal 5,7% di febbraio al 6,5% di marzo (l’Istat faceva le rilevazioni per i carburanti il primo e il decimo giorno lavorativo del mese, quindi prima del calo delle accise del 22 marzo), in aprile diminuì al 6%, il gasolio, che a marzo era volato su base annua del 34,5%, scese in aprile al 23,1% e su base congiunturale crollò del 7,7%, la benzina addirittura si dimezzò, passando dal +26,4% tendenziale di marzo al 13% di aprile, diminuendo sul mese precedente del 9,5%. Ovvio che se poi le guerre durano anni, inevitabile che prima o poi si inneschi comunque la spirale inflattiva, ma grazie a Draghi si raggiunse il massimo solo nell’ottobre del 2022, ben 8 mesi dopo lo scoppio della guerra, quando l’indice generale Nic arrivò all’11,8%” prosegue Dona.

“Se invece la guerra in Iran finirà a fine mese allora si riuscirà ad evitare l’escalation, ma solo ed esclusivamente a condizione che il Governo intervenga oggi, e forse è già tardi per alcuni settori come quello ortofrutticolo dove il caro carburanti si è già riversato sui prezzi finali acquistati al mercato, come abbiamo giù denunciato oggi” conclude Dona,

Prezzi al consumo per l’intera collettività (base 2015=100) – dati mensili

Tempo 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 [6] Variazioni percentuali congiunturali [00] Indice generale 1,6 0,9 1 -0,1 0,8 1,2 0,4 0,8 0,3 3,4 0,5 0,3 [07] — trasporti -0,4 2 3,9 -1,4 1,2 3,5 1,6 -1,7 -2,1 -0,4 0,1 0,1 [07221] Gasolio per mezzi di trasporto 0,6 5,8 13,3 -7,7 2,4 6,7 1,6 -9,2 1,3 1 0 -4,5 [07222] Benzina 0,5 4,8 8,1 -9,5 2,9 9,8 0 -10,4 -4,8 -2,5 1,2 -0,5 [7] Variazioni percentuali tendenziali [00] Indice generale 4,8 5,7 6,5 6 6,8 8 7,9 8,4 8,9 11,8 11,8 11,6 [07] — trasporti 7,8 9 11 9,7 10,8 13,7 13,9 10,3 9,5 8,1 6,9 6,2 [07221] Gasolio per mezzi di trasporto 19,9 24 34,5 23,1 25,1 32,3 30,9 18,2 19,8 16,8 13,4 9,5 [07222] Benzina 18,7 21,9 26,4 13 15,1 25,3 22,3 8,8 3,3 -2,2 -3,2 -2,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat