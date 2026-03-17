Cinecittà World: la stagione 2026 riapre nel segno del cinema tra nuovi show, eventi e il Bud Spencer Tribute

AgenPress. Si alza il sipario sulla stagione 2026 di Cinecittà World che avvia una nuova fase di sviluppo, con la gestione unica di tutti i parchi del gruppo Network Holding (Cinecittà World, Roma World, Aqua World e Luneur Park), consolidandosi come polo principale dei parchi tematici romani che cubano complessivamente 700mila visitatori l’anno.

Da sabato 21 marzo fino al 6 gennaio 2027, il Parco divertimenti di Roma riapre con 40 attrazioni, 6 aree tematiche ispirate al grande schermo e 6 nuovi show dal vivo, puntando a trasformare ogni visita in un’esperienza immersiva, dove l’adrenalina incontra la magia del cinema. Tra gli appuntamenti più attesi, il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud: dal 26 al 28 giugno arriva per la prima volta nella Capitale il grande evento mondiale, organizzato in collaborazione con Giuseppe Pedersoli, figlio dell’attore, per celebrare una delle icone più amate del cinema italiano.

“I tanti appuntamenti di Cinecittà World e Luneur Park arricchiscono il già grande cartellone di eventi a Roma. Con oltre 50 eventi ogni anno e 7 milioni di visitatori in 10 anni, di cui 40% da fuori città, questi parchi rivestono un ruolo strategico nel sistema turistico e dell’intrattenimento di Roma, aiutando a distribuire i flussi turistici su tutta Roma e in più periodi dell’anno – ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante la conferenza stampa di presentazione – La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per lo sviluppo della città e per creare indotto e nuovi posti di lavoro, con oltre 500 addetti che ogni anno lavorano nei parchi di Cinecittà World”.

Protagonista della nuova stagione è il cinema, filo conduttore di un viaggio tra le epoche e i generi più iconici del grande schermo, arricchito da show completamente inediti.

Ad aprire la giornata di divertimento è l’ondata di allegria del cast artistico con Ciak si gira, pronto a coinvolgere gli ospiti con gag, musica e risate. Tra le novità, debutta Motori Ciak Azione! il nuovo stunt show ispirato ai cult della commedia italiana, tra inseguimenti mozzafiato, acrobazie su due ruote ed effetti speciali, uno spettacolo tra azione e comicità che rende omaggio ai personaggi più iconici dei film degli anni ‘80. Nel Far West va in scena La leggenda di Dustyn Town, tra duelli spettacolari, sparatorie coreografate e numeri musicali cantati dal vivo. Risate assicurate con il one-man show Ciak si Ride. Attrazioni per tutte le età, set cinematografici, epoche e mondi diversi, in una sola giornata gli ospiti possono vivere emozioni forti ed esperienze immersive in ogni angolo del Parco: dal set di Gangs of New York si vola nello Spazio nell’area Spaceland, a bordo del roller coaster Altair e le sue dieci inversioni a testa in giù. Con Volarium, unico cinema volante in Italia, si sorvola la Firenze del Rinascimento con Leonardo da Vinci. L’adrenalina continua nei gironi di Inferno, la montagna russa indoor, per poi planare sull’acqua a 70km/h nell’Antica Roma con Aktium. Tra i dinosauri di Jurassic War fino ad Adventure Land, il viaggio prosegue nel Far West, scenario di tanti spaghetti western.

Numerosi gli appuntamenti in calendario per il 2026: si parte con Experience K-pop, il nuovo evento dedicato all’universo pop coreano (11.04); a maggio spazio allo sport con Italy Dance Competition (3.05), Roma Sport Experience, la tre giorni dedicata alle discipline sportive da film (8-10/05) e World Soccer Experience (7.06). Stand, fumetti, gare cosplayer con Roma Comics (13 -14/06).

Dal 26 al 28 giugno Cinecittà World si trasformerà in un grande set a cielo aperto per il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud. L’evento, organizzato in collaborazione con Giuseppe Pedersoli e gli organizzatori tedeschi dello Spencer Hill Festival, propone tre giorni di show, stunt, esposizioni e auto dei film. Tra le tante attività dedicate ai fan di tutto il mondo, grande spazio alla musica con concerti imperdibili, tra cui l’attesissimo concerto degli Oliver Onions, autori delle celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, insieme a la Dune Buggy Band e il Bud Spencer Heart Chor di Monaco. Durante l’evento, in scena tanti spettacoli, tra cui la prima mondiale dello show western Lo chiamavano Gentleman, insieme ai Police Car Stunts in puro stile Bud Spencer, il wrestling show Slap Mania e il Wild West Knife Throwing Show di Trinity Marcel. “Abbiamo scelto di celebrare nostro padre, a dieci anni dalla sua scomparsa, a Cinecittà World – spiega lo sceneggiatore e produttore Giuseppe Pedersoli – È un luogo simbolico che racconta il cinema in ogni suo angolo e che racchiude tutti gli elementi per intrattenere le famiglie in un lungo fine settimana nel ricordo di Bud Spencer che, proprio qui ha interpretato alcune delle scene più iconiche della sua carriera. Con gli amici tedeschi dello Spencer Hill Festival abbiamo scelto di portare per la prima volta nella Capitale il Bud Spencer Tribute per celebrare papà insieme a migliaia di fan italiani e internazionali”.

Con la bella stagione riaprono tutti i parchi divertimento della Capitale. Il 3 aprile, in occasione del lungo weekend di Pasqua, torna Roma World, il parco tematico dell’Antica Roma. Il 30 maggio aprirà Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World. Per i più piccoli l’appuntamento è al Luneur Park che, dal 28 marzo, e per tutto il weekend pasquale, organizza una speciale caccia alle uova. Dal 6 giugno aprirà anche la Splash Zone, per rinfrescarsi durante l’estate.

“La nuova stagione, al via dal 21 marzo, rafforza il legame con il cinema, presente nel DNA del Parco. Il filo conduttore dello storytelling è proprio il grande schermo, raccontato attraverso la comunicazione, i contenuti, gli eventi e i periodi tematici del Parco – spiega David Tommaso, Direttore Generale di Cinecittà World e Luneur Park – Il Parco è anche un set cinematografico scelto da produzioni italiane e internazionali per videoclip, spot pubblicitari, film e serie TV, tra le più recenti la serie Mrs Playmen con Carolina Crescentini su Netflix e il finale del film record d’incassi Buen Camino di Checco Zalone. A questo si affianca una programmazione ricca di eventi: Cinecittà World è una location di riferimento per eventi consumer, attività corporate e MICE”.

Oltre ai grandi eventi, anche i periodi tematici come Halloween, Natale e Capodanno, per i quali il Parco è un punto di riferimento in Italia, celebreranno il grande schermo con atmosfere speciali.