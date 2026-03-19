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Puglia. Monastero delle Clarisse di Grottaglie. Giornata internazionale della Poesia

Cultura
redazione
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AgenPress. Il prossimo 21 marzo alle ore 19.00, nel Monastero delle Clarisse di Grottaglie, andrà in scena l’anteprima nazionale del volume “San Francesco 800: Il Cantico dell’amore” (Solfanelli, cura di Franca De Santis, direzione scientifica Pierfranco Bruni).
L’appuntamento, inserito nella Giornata Internazionale della Poesia, apre il progetto Francesco 800, un viaggio letterario-spirituale che nel corso del 2026 toccherà Italia ed Europa e sarà presentato a maggio al Salone del Libro di Torino.
Il libro, corale e comparato, indaga in diverse chiavi il passaggio dalla Parola al Mistero, tenendo al centro spiritualità e letteratura nel rapporto Occidente-Oriente.
Partecipano l’Associazione Medici per San Ciro, l’Istituto Terra dei Padri e la comunità monastica. La relazione sarà affidata a suor Pierpaola Nistri, madre badessa, autrice dell’icona in copertina e del primo capitolo. Interverranno Salvatore Lenti e Pierfranco Bruni. Marilena Cavallo coordinerà gli interventi.
Previste letture e canti religiosi. Bruni ha sottolineato che il Monastero farà da apripista a un cammino francescano diffuso, grazie anche al contributo di molti studiosi che esplorano l’eredità di pace, umiltà e bellezza del santo.
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