Puglia. Monastero delle Clarisse di Grottaglie. Giornata internazionale della Poesia

AgenPress. Il prossimo 21 marzo alle ore 19.00, nel Monastero delle Clarisse di Grottaglie, andrà in scena l’anteprima nazionale del volume “San Francesco 800: Il Cantico dell’amore” (Solfanelli, cura di Franca De Santis, direzione scientifica Pierfranco Bruni).

L’appuntamento, inserito nella Giornata Internazionale della Poesia, apre il progetto Francesco 800, un viaggio letterario-spirituale che nel corso del 2026 toccherà Italia ed Europa e sarà presentato a maggio al Salone del Libro di Torino.

Il libro, corale e comparato, indaga in diverse chiavi il passaggio dalla Parola al Mistero, tenendo al centro spiritualità e letteratura nel rapporto Occidente-Oriente.

Partecipano l’Associazione Medici per San Ciro, l’Istituto Terra dei Padri e la comunità monastica. La relazione sarà affidata a suor Pierpaola Nistri, madre badessa, autrice dell’icona in copertina e del primo capitolo. Interverranno Salvatore Lenti e Pierfranco Bruni. Marilena Cavallo coordinerà gli interventi.

Previste letture e canti religiosi. Bruni ha sottolineato che il Monastero farà da apripista a un cammino francescano diffuso, grazie anche al contributo di molti studiosi che esplorano l’eredità di pace, umiltà e bellezza del santo.