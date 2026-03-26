type here...

Donald Trump ha esortato l’Iran a raggiungere un accordo. Se non lo faranno, saremo il loro peggior incubo

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l’Iran a raggiungere un accordo per porre fine ai bombardamenti israelo-americani, avvertendo Teheran che altrimenti dovrà affrontare ulteriori bombardamenti sul territorio iraniano.

“Ora hanno l’opportunità, cioè l’Iran, di abbandonare definitivamente le loro ambizioni nucleari e intraprendere una nuova strada”, ha detto Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca.

“Vedremo se vorranno farlo. Se non lo faranno, saremo il loro peggior incubo. Nel frattempo, continueremo a ucciderli”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, ha affermato che gli iraniani stanno dialogando con gli Stati Uniti e ha sostenuto che l’Iran è determinato a raggiungere un accordo, affermazione che Teheran ha smentito.

Ha inoltre definito i funzionari iraniani “ottimi negoziatori” e ha affermato di essere alla ricerca di un accordo che apra lo Stretto di Hormuz e ponga fine alle ambizioni militari di Teheran.

Il presidente repubblicano ha lasciato intendere che, alla fine, un accordo potrebbe non essere raggiunto. “Non so se saremo in grado di farlo”, ha detto riguardo alle prospettive di un accordo. “Non so se siamo disposti a farlo”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits