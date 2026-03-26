Donald Trump ha esortato l’Iran a raggiungere un accordo. Se non lo faranno, saremo il loro peggior incubo

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l’Iran a raggiungere un accordo per porre fine ai bombardamenti israelo-americani, avvertendo Teheran che altrimenti dovrà affrontare ulteriori bombardamenti sul territorio iraniano.

“Ora hanno l’opportunità, cioè l’Iran, di abbandonare definitivamente le loro ambizioni nucleari e intraprendere una nuova strada”, ha detto Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca.

“Vedremo se vorranno farlo. Se non lo faranno, saremo il loro peggior incubo. Nel frattempo, continueremo a ucciderli”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, ha affermato che gli iraniani stanno dialogando con gli Stati Uniti e ha sostenuto che l’Iran è determinato a raggiungere un accordo, affermazione che Teheran ha smentito.

Ha inoltre definito i funzionari iraniani “ottimi negoziatori” e ha affermato di essere alla ricerca di un accordo che apra lo Stretto di Hormuz e ponga fine alle ambizioni militari di Teheran.

Il presidente repubblicano ha lasciato intendere che, alla fine, un accordo potrebbe non essere raggiunto. “Non so se saremo in grado di farlo”, ha detto riguardo alle prospettive di un accordo. “Non so se siamo disposti a farlo”.