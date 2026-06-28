Lago di Vico, proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

AgenPress. Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, disperso dal pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Le operazioni di soccorso, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno visto impegnate squadre specializzate provenienti da diversi comandi, con il supporto di sommozzatori e mezzi nautici. Nel corso della notte è stato impiegato anche un rover telecomandato subacqueo, utilizzato per esplorare i fondali e le aree più difficili da raggiungere dai soccorritori.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando dell’uomo si sono perse le tracce nelle vicinanze del lago. Da quel momento è stata attivata una vasta macchina dei soccorsi che ha operato senza interruzioni nel tentativo di individuare il disperso.

Le ricerche si stanno concentrando in particolare nello specchio d’acqua e nelle zone limitrofe al punto in cui Cavallari sarebbe stato visto per l’ultima volta. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e il personale della Protezione civile, che collaborano alle attività di monitoraggio e coordinamento.

Con il sorgere del giorno le operazioni sono state ulteriormente intensificate, grazie a una migliore visibilità e all’impiego di ulteriori mezzi tecnici. Al momento non sono stati resi noti sviluppi sull’esito delle ricerche.

La vicenda ha suscitato grande apprensione negli ambienti istituzionali e politici. Familiari e soccorritori restano in attesa di notizie, mentre continuano gli sforzi per ritrovare l’84enne disperso.