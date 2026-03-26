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Turismo, Fapi: “Serve guida autorevole per un settore strategico dell’economia italiana”

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AgenPress. “Il turismo rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana, un comparto strategico e trainante capace di generare crescita e occupazione. A seguito delle dimissioni del ministro Daniela Santanchè, si rende necessaria una nomina alla guida del dicastero che sia all’altezza delle sfide attuali, caratterizzata da competenza, visione e consolidata esperienza politica”.

Lo afferma Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi.

“È indispensabile –  aggiunge – individuare una figura capace di partire dal Mezzogiorno, valorizzandone la straordinaria vocazione turistica, soprattutto nella stagione estiva, e di rafforzare al contempo il ruolo strategico delle città d’arte e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui l’Italia è ricca”.

“L’economia del turismo – conclude Sciotto – rappresenta una leva decisiva per il rilancio del Paese e per la creazione di nuove opportunità occupazionali. È necessario un impegno concreto e una guida autorevole che la presidente Meloni saprà individuare al più presto per consolidare e sviluppare ulteriormente questo settore chiave”.

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