EF EPI 2025: giovani italiani sotto la media europea. Estate INPSieme 2026 tra le opportunità per migliorare l’inglese

AgenPress. I giovani italiani mostrano competenze di inglese inferiori rispetto alle generazioni adulte e ai coetanei europei. È quanto emerge dall’EF English Proficiency Index 2025, che evidenzia criticità diffuse soprattutto nella comunicazione orale e nel livello di sicurezza linguistica.

Secondo il report:

l’Italia si colloca al 59° posto a livello mondiale

• il Paese risulta ultimo tra quelli europei analizzati

• la fascia under 25 registra risultati inferiori rispetto agli adulti

• lo speaking resta la competenza più debole

Il rapporto segnala inoltre una ridotta esposizione quotidiana alla lingua e una limitata pratica conversazionale come fattori che incidono in modo significativo sulle performance dei giovani.

A livello territoriale, il Friuli-Venezia Giulia si conferma la regione con il miglior livello di inglese, mentre Bergamo e Brescia risultano le città con le competenze più elevate.

Estate INPSieme 2026

Nel contesto delle difficoltà linguistiche evidenziate dal report, il Bando Estate INPSieme 2026 offre agli studenti italiani la possibilità di partecipare a soggiorni studio all’estero con contributi economici dedicati.

Il programma INPS mette a disposizione oltre 25 mila contributi per vacanze studio della durata di circa due settimane, con importi che possono arrivare fino a 2.100 euro, variabili in base all’ISEE.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione e punta a favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso esperienze immersive.

Immersione e destinazioni

Studi accademici sull’apprendimento delle lingue indicano l’immersione come una delle modalità più efficaci per migliorare speaking, comprensione e sicurezza comunicativa, aspetti che l’EF EPI individua come particolarmente critici tra i giovani italiani.

Tra le realtà che propongono programmi compatibili con il bando, EF Education First offre corsi personalizzati per livello, interessi e fascia d’età con destinazioni particolarmente richieste come New York, Londra, Miami, Malta e Dubai, combinando lezioni in lingua inglese, attività culturali e vita internazionale.

Alla luce dei dati EF EPI, iniziative come Estate INPSieme rappresentano uno degli strumenti più concreti per ridurre il divario linguistico e favorire lo sviluppo di competenze sempre più richieste nel contesto accademico e professionale.