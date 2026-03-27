AgenPress. A partire da quest’estate, le banconote statunitensi recheranno la firma del presidente Donald Trump, la prima volta che un presidente in carica firma denaro americano.

Le nuove banconote, progettate per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza americana, per la prima volta in 165 anni non riporteranno la firma del Tesoriere degli Stati Uniti, che risponde al Segretario del Tesoro e sovrintende all’Ufficio di Incisione e Stampa, alla Zecca degli Stati Uniti e ad altre funzioni del Tesoro.

Le prime banconote da 100 dollari con la firma di Trump e quella del Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent saranno stampate a giugno, seguite da altre banconote nei mesi successivi. Potrebbero essere necessarie diverse settimane prima che le nuove banconote circolino nelle banche. Il cambio di firma è l’ultimo tentativo dell’amministrazione Trump e dei suoi alleati di apporre il nome del presidente su edifici, istituzioni, programmi governativi, navi da guerra e monete. Una commissione federale per le arti, i cui membri sono stati nominati da Trump, ha approvato la scorsa settimana il disegno di una moneta d’oro commemorativa con l’immagine di Trump .