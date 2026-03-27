Pierfranco Bruni: “Smettiamo di confondere la conservazione con la tradizione”

C’è una diversità di fondo sul piano dei processi identitari. Io sono nella tradizione e mai nella conservazione

AgenPress. Smettiamo di confondere e intrecciare la cultura conservatrice con quella della Tradizione. La tradizione è un valore identitario che porta la metafora del “fuoco”. La conservazione invece ha la “cenere” nei propri cassetti. Troppe confusioni conducono alla disgregazione delle radici identitarie. È ora di smetterla con un pensiero non dinamico. Sia lungo i processi culturali che politici l’elogio del conservatore è un trascinamento nel passato. Ovvero in quello che non c’è più e non può più esserci. La tradizione è un tramandare superando il presente stesso.

In letteratura non può esserci “conservazione”. Conservazione è restaurazione? La letteratura non conserva perché non restaura. La lingua della letteratura è sempre proposta “rivoluzionaria”, ovvero innovazione. Non esistono scrittori conservatori. Non esiste una letteratura conservatrice. Il nodo di Gordio è proprio qui. Dalle civiltà moderne, ovvero da Dante, all’epoca di Franco Battiato l’errore è stato quello di confondere la “conservazione” con la “tradizione”.

La conservazione vive di retaggi e macerie. La tradizione resta fedele ad una eredità di tempo e di esistenza ma sa cogliere e raccogliere le innovazioni. Franco Battiato è la sintesi di un linguaggio della tradizione. Prezzolini non amò mai la conservazione, anche se spesso si è parlato di uno scrittore e pensatore dentro il concetto di conservazione. Fu dentro la Tradizione. Perché fu un rivoluzionario. Prezzolini fu un uomo libero. Attenzione però. Il tradizionalista non è mai progressista. Bisognerebbe pensare a queste opposizioni: tradizionalista e progressista. Il progressista è conservatore. Si pensi al Pasolini della letteratura che diventa passione. Siamo sulla riga di una lettura ideologica. Oggi il marxismo è conservazione. L’esistenzialismo è tradizione da Socrate a Masullo in una metafisica propriamente ontologica.

In questo viaggio la sua (di Prezzolini) breve storia della letteratura italiana è un testamento che supera abbondantemente la valenza di conservazione per porre all’attenzione il senso di un tradizionalismo tra illusione della modernità e funzione della dimensione della innovazione. La letteratura è sempre rivoluzionaria e quindi è rivoluzione.

L’uomo in rivolta di Camus è, in fondo, il deserto di Buzzati che è la voce più provocatoria del Novecento tra solitudine e contemplazione. Buzzati fu uno scrittore libero.

Bisogna stare molto attenti nel non confondere, e la confusione soprattutto di chi guarda la letteratura da un oblò annebbiato è tanta, la conservazione, la tradizione, il realismo – verismo, la ragione illuminante, il passato, la memoria, il ricordo e l’ideologia del passato. Da questo punto di davanzale la letteratura, un solo esempio, siciliana è fondamentale. Da Verga a Pirandello, da Tomasi di Lampedusa a Sciascia. Un intreccio nel quale si motivano il reale, il vero, la certezza, l’estetica in un viaggio alla ricerca della tradizione. Quattro elementi che sono la chiave di lettura della Tradizione sia letteraria che filologica, sia antropologica che filosofica.

La letteratura che resta, soprattutto tra Otto – Novecento, ha bisogno ormai di un incontro costante tra il pensiero e i personaggi e non tra i personaggi e gli ambienti. Ovvero il dialogo tra letteratura e filosofia è “strategico”. Nel concetto di conservazione ci sono affollamenti ideologici e non metafisici.

Tomasi di Lampedusa è tradizione. Tomasi fu un uomo libero. Mai conservazione. Il suo dialogare di politica è l’ambiguità della necessità. La Tradizione è oltre la conservazione. Il mio Giuseppe Berto non è mai dentro la conservazione: dal male oscuro sino alla gloria. È la tradizione che primeggia. La tradizione è impattare il tempo che non c’è più, ovvero la memoria, con il tempo del presente che fa rivivere, nel modello proustiano, il tempo della ricerca del perduto. Una volta, tanto tempo fa, si discuteva di una letteratura di destra o di sinistra. Infatti la sinistra è sempre più conservazione. La destra, direbbe Boccioni è rivoluzione. Anche Politica.

Proust è fondamentale. Ma Proust non è conservazione. Resta tradizione nella letteratura e nella vita. È luce di un Novecento letterario che rivoluziona il passato manzoniano innovandolo.

La letteratura e la filosofia si chiamano e si inseguono esteticamente. Gabriele D’Annunzio è il notturno che va da Schopenhaur era Nietzsche ed rivoluzionario nella tradizione. Infatti tutto parte dal tradizionalismo rivoluzionario del Futurismo e da Gabriele che non è mai conservazione. Marinetti è il completo attraversamento di un Novecento che è tradizione rivoluzione. Ma il Futurismo si incide nel Novecento a partire dal 1903 – 1905 e non dal 1909 con il Manifesto. D’Annunzio, come Ungaretti, nasce dentro il futurismo.

L’ermetismo nasce dentro il futurismo. Le avanguardie sono la tradizione che si innova. La conservazione è la semplificazione di tutto ma non il tutto che abita la tradizione e la bellezza sempre. Marinetti e D’Annunzio furono scrittori e uomini liberi.

Come si fa a conservare in letteratura? Nella lingua? Nelle forme? Nell’estetica? Non si conserva nulla neppure in termini antropologici. Si tramanda. Si eredita. Si attraversa.

Allora?

In letteratura non esistono scrittori conservatori che siano scrittori veri. Esiste, invece, una letteratura della e nella tradizione che non dimenticando rivoluzionano. Berto Ricci è un’altra esemplare testimonianza di rivoluzionario tradizionalista. Perché? Perché tutto ruota intorno all’enigma del tempo, del mistero – mito, del sogno e di una profonda religiosità.

Il tempo ha le sue porte tra Occidente ed Oriente. Ovvero tra Ulisse ed Enea. Mosè verrà dopo. I quali non sono conservazione. Certamente Tradizione. Da qui tutto nasce. Da Omero – Ovidio a Nietzsche. Dal mito alla filosofia e dal mito sino a Camus e Guido Ceronetti. La tradizione letteraria di questi autori si lega al pensiero profetico.

Il conservatore Prezzolini è il tradizionale nella rivoluzione. Cardarelli è la rivoluzione del mondo rondesco. Eugenio Corti è la tradizione che il mondo letterario moderno non ha accolto. Morselli è rivoluzione nella trasformazione del realismo. Morselli fu uno scrittore libero. Pavese è tradizione dell’eredità di Leucò. Il resto è fatto di un pensiero debole nutritosi di modernismo. Per carità di fedeltà alla coerenza non concordiamo la conservazione con la Tradizione e le radici identitarie di una civiltà. Ovvero la tradizione sa guardare con intensità e intelligenza al futuro. La conservazione no!