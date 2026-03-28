La nave d’assalto anfibio statunitense “Tripoli” è arrivata in Medio Oriente

AgenPress. La nave d’assalto anfibio “Tripoli” è arrivata in Medio Oriente, ha annunciato l comando militare statunitense per la regione (Centcom), mentre crescono le speculazioni su un possibile dispiegamento di truppe statunitensi sul territorio iraniano.

La nave Tripoli, che di solito ha base in Giappone, è arrivata nella regione venerdì che chiarisce che la portaelicotteri è a capo di un gruppo navale che comprende “circa 3.500” marinai e soldati del Corpo dei Marines.

Il gruppo comprende anche aerei da trasporto e da combattimento, nonché mezzi d’assalto anfibi, si legge nel comunicato, accompagnato da quattro foto. Una mostra il ponte di Tripoli con diversi elicotteri Seahawk e alcuni Osprey, velivoli utilizzati principalmente per il trasporto truppe. Un’altra ritrae un caccia F-35, in grado di decollare e atterrare su queste piattaforme per elicotteri.

L’arrivo della nave e di questo corpo di spedizione di Marines giunge poco dopo le dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale venerdì ha stimato che gli Stati Uniti potrebbero raggiungere i propri obiettivi in ​​Iran senza schierare forze di terra.

Tuttavia, Donald Trump ha mantenuto una certa ambiguità riguardo a questa possibilità per settimane, e i media americani hanno riportato nei giorni scorsi che il presidente americano sta valutando la possibilità di inviare presto almeno 10.000 soldati in Medio Oriente.