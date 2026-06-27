Delitto Garlasco. Roberta Bruzzone: “Chiara Poggi colpita in un un’area del corpo molto simbolica”

AgenPress. Il delitto di Garlasco continua a far discutere e ad alimentare il dibattito pubblico. Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone è tornata ad analizzare l’omicidio di Chiara Poggi, proponendo una lettura criminologica e psicologica del movente che, a suo giudizio, emerge dalla dinamica stessa dell’aggressione.

Secondo Bruzzone, l’omicidio presenta caratteristiche tali da essere definito «ad altissimo coefficiente emotivo». Un’espressione che richiama una violenza non casuale, ma maturata all’interno di un contesto relazionale particolarmente intenso. «Chi ha ucciso Chiara, l’ha uccisa con una rabbia feroce dimostrando un accanimento in un’area molto simbolica. E cioè quella del capo e del volto», ha spiegato la criminologa durante il suo intervento televisivo.

Per l’esperta, proprio l’accanimento sul volto rappresenta uno degli elementi più significativi della scena del crimine. In criminologia, infatti, questo tipo di lesività viene spesso interpretato come il segnale di un forte coinvolgimento emotivo tra autore e vittima, suggerendo l’esistenza di una relazione significativa o comunque di una conoscenza diretta tra le due persone.

Bruzzone ha inoltre sottolineato come delitti di questo genere possano nascere da quella che definisce una “frattura insanabile”, una perdita improvvisa del controllo emotivo, spesso accompagnata da sentimenti di vergogna, umiliazione o paura di vedere compromessa la propria immagine. Elementi che, secondo la criminologa, possono trasformarsi in un detonatore capace di scatenare una violenza estrema.

Le sue parole si inseriscono nel lungo e complesso dibattito che da anni accompagna il caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto continua infatti a essere oggetto di approfondimenti televisivi, analisi investigative e nuove ipotesi interpretative.

L’intervento della criminologa ha riacceso il confronto sulle possibili motivazioni alla base dell’omicidio, riportando l’attenzione su un aspetto che, secondo la sua analisi, resta centrale: la profonda componente emotiva che emerge dalla dinamica dell’aggressione e che potrebbe offrire ulteriori chiavi di lettura per comprendere quanto accadde nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007.