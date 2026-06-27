Stretto di Hormuz. L’Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d’intesa

AgenPress. Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema iraniana ed ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d’intesa, nonostante Teheran abbia lanciato questa settimana un attacco contro una nave nello Stretto di Hormuz.

“L’America, sostenendo le azioni delle sue forze per procura nella regione, ha violato il primo articolo del memorandum d’intesa e, continuando a creare tensioni nello Stretto di Hormuz, ha violato il quinto articolo. La risposta alla violazione di qualsiasi articolo del memorandum d’intesa sarà rapida e decisa”, ha scritto Rezaei su X.

Il primo punto dell’accordo tra Stati Uniti e Iran firmato la scorsa settimana recita, in parte: “Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran e i loro alleati nella guerra in corso, con la firma del presente Memorandum d’intesa, dichiarano la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano”.

Il quinto punto afferma che “la Repubblica islamica dell’Iran si impegnerà al massimo per garantire il passaggio sicuro e gratuito delle navi commerciali, per un periodo di soli 60 giorni, dal Golfo Persico al Mar d’Oman e viceversa”.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì di aver effettuato attacchi contro “depositi di missili e droni iraniani e siti radar costieri”, ma ciò in risposta all’attacco iraniano contro la nave mercantile M/V Ever Lovely, colpito il 25 giugno da un drone unidirezionale mentre attraversava lo Stretto di Hormuz.