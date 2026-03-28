Minnesota. Proteste “No Kings” contro le politiche dell’amministrazione Trump

AgenPress. Folle di manifestanti si sono radunate in diverse città del Paese, dando il via alla terza ondata di proteste “No Kings” contro le politiche dell’amministrazione Trump. La manifestazione principale si è svolta in Minnesota, la stessa città teatro dell’operazione anti-immigrazione dello scorso inverno, durante la quale due cittadini americani hanno perso la vita.

Gli organizzatori affermano che milioni di persone si raduneranno negli Stati Uniti e in tutto il mondo in quella che prevedono sarà la “più grande giornata di azione non violenta” nella storia americana.

Sono previste oltre 3.200 manifestazioni in tutti i 50 stati e in diversi continenti, con i manifestanti che esprimono indignazione per la gestione della guerra con l’Iran da parte di Trump, per l’aumento del costo della benzina e per il programma di deportazioni di massa della sua amministrazione.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato la stretta sull’immigrazione di fronte a una folla esultante, affermando che gli abitanti del suo stato “non dimenticheranno mai ciò che è stato fatto qui”.

«Quando l’aspirante dittatore alla Casa Bianca (Trump ndr) ha mandato i suoi scagnozzi aggressivi e inesperti a seminare il caos in Minnesota, siete stati voi, cittadini del Minnesota, a difendere i vostri vicini, a difendere la decenza, a difendere la gentilezza», ha affermato. «E in questo momento, che stiamo ancora vivendo, quando la democrazia stessa sembra essere a rischio, è stato il Minnesota a dire: “Non finché ci saremo noi”».