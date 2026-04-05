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Trump: “Aprite quel maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno”

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha inviato un messaggio pieno di insulti all’Iran, segnalando che gli Stati Uniti avrebbero preso di mira le centrali elettriche e i ponti del se lo Stretto di Hormuz non fosse stato riaperto.

“Aprite quel maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno – vedrete!” recitava il messaggio di Trump ai leader iraniani. “Sia lode ad Allah.”

Trump ha dichiarato al corrispondente estero di Fox News di essere convinto di poter raggiungere un accordo con l’Iran entro domani, data limite fissata dal presidente per la riapertura dello stretto da parte dell’Iran.

Se l’Iran non riuscirà a raggiungere un accordo, “vedrete ponti e centrali elettriche crollare in tutto il loro Paese”. “Se non raggiungono un accordo, e in fretta, sto valutando l’idea di far saltare tutto in aria e di impadronirmi del petrolio” – ha detto Trump.

Fin dall’inizio della guerra, l’Iran ha ostacolato il passaggio attraverso lo stretto, cruciale per il commercio globale del petrolio, utilizzandolo come merce di scambio. L’interferenza iraniana nello stretto ha compromesso significativamente il transito delle petroliere, causando un aumento dei prezzi globali del petrolio.

L’ultimo messaggio di Trump mostra che il presidente sta inasprendo le sue minacce di colpire le infrastrutture critiche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro la scadenza di lunedì.

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