Il Libano afferma che più di 4.000 persone sono state uccise dal 2 marzo

AgenPress. Il ministero della Salute libanese afferma che 4.057 persone sono state uccise negli attacchi israeliani dal 2 marzo, tra cui medici, donne e bambini, sebbene non specifichi quanti dei deceduti fossero combattenti.

Le autorità israeliane affermano che almeno 32 soldati e quattro civili sono stati uccisi negli scontri con Hezbollah.

L’intesa tra Stati Uniti e Iran, annunciata questa settimana, prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari da parte delle parti e dei loro alleati su diversi fronti, incluso il Libano.