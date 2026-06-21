Il Libano afferma che più di 4.000 persone sono state uccise dal 2 marzo

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Il ministero della Salute libanese afferma che 4.057 persone sono state uccise negli attacchi israeliani dal 2 marzo, tra cui medici, donne e bambini, sebbene non specifichi quanti dei deceduti fossero combattenti.
Le autorità israeliane affermano che almeno 32 soldati e quattro civili sono stati uccisi negli scontri con Hezbollah.
L’intesa tra Stati Uniti e Iran, annunciata questa settimana, prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari da parte delle parti e dei loro alleati su diversi fronti, incluso il Libano.
Israele, che non ha partecipato a quei negoziati, si è opposto alle disposizioni che, a suo dire, potrebbero limitare la sua campagna in Libano.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -