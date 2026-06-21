Keir Starmer starebbe valutando la possibilità di dimettersi da Primo Ministro

AgenPress. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer starebbe valutando la possibilità di dimettersi e potrebbe annunciare un calendario per le sue dimissioni già lunedì.

Da mesi la pressione su Starmer si intensifica a causa del crescente malcontento all’interno del suo partito e delle preoccupazioni sulla gestione dell’economia e del costo della vita da parte del governo.

La minaccia politica per Starmer si è intensificata venerdì dopo che il rivale Andy Burnham ha ottenuto un seggio in Parlamento, ponendosi così nella posizione di poter lanciare una sfida formale alla leadership.

Starmer si è congratulato con Burnham dopo la vittoria, scrivendo su X che gli elettori “hanno scelto la campagna laburista di speranza e ottimismo anziché quella di divisione e odio”.

Interrogato sulle apparenti ambizioni di Burnham di succedergli, Starmer ha insistito sulla sua intenzione di rimanere in carica. “Ho ripetuto più volte che non ho intenzione di tirarmi indietro”, ha detto Starmer.

Starmer è alla guida del Partito Laburista dal 2020 ed è diventato primo ministro nel 2024.

Il mese scorso le richieste di dimissioni si sono intensificate, con oltre 100 parlamentari laburisti che lo hanno esortato pubblicamente a farsi da parte o a fissare una data per il suo addio. Anche diversi assistenti parlamentari si sono dimessi per protesta.

La rivolta interna è scoppiata in seguito a una serie di deludenti risultati elettorali locali per il Partito Laburista, che ha perso centinaia di seggi nei consigli comunali di tutta l’Inghilterra, ha ceduto terreno a lungo detenuto in Galles ed è rimasto indietro rispetto ai rivali politici in Scozia.

La popolarità di Starmer è inoltre diminuita a causa del costo della vita persistentemente elevato, della crescita economica stagnante e delle critiche per aver accettato donazioni da ricchi finanziatori.