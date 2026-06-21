Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per i colloqui con l’Iran

AgenPress. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è arrivato oggi in Svizzera, dove, secondo il suo portavoce, dovrebbero tenersi colloqui con l’Iran per porre fine in modo definitivo alla guerra in Medio Oriente.

Secondo quanto riferito dal suo portavoce, Vance e sua moglie sono arrivati ​alla base aerea di Emmen, vicino a Lucerna, nella Svizzera centrale.

Vance ha dichiarato che rimarrà in Svizzera solo per “un giorno o due” e ha espresso la speranza che si potessero compiere progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano.

Inoltre, il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Syed Asim Munir, parteciperanno oggi ai colloqui a livello tecnico che si terranno a Burgenstock, in Svizzera.

Secondo quanto riferito da Islamabad, saranno presenti anche rappresentanti del Qatar.

Secondo quanto riportato dai media iraniani, una delegazione iraniana partita in precedenza è già arrivata in Svizzera.

La delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bayer Ghalibaf. Vi partecipano anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e alti funzionari dei servizi di sicurezza, della banca centrale e del settore petrolifero.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, aveva dichiarato in precedenza che Teheran avrebbe esercitato pressioni per garantire il rispetto degli impegni, sostenendo che in passato l’altra parte non aveva rispettato gli accordi presi.