I leader africani e caraibici chiedono risarcimenti, cancellazione del debito e scuse formali per la schiavitù

AgenPress. I leader africani e caraibici chiedono risarcimenti finanziari, cancellazione del debito e scuse formali ai paesi che hanno beneficiato della tratta transatlantica degli schiavi, dopo aver adottato un ampio piano di riparazioni durante una conferenza in Ghana.

Il piano in 19 punti prevede risarcimenti finanziari, la cancellazione del debito, un Fondo globale per le riparazioni e la restituzione dei manufatti culturali e dei resti ancestrali saccheggiati. Prevede inoltre riforme delle istituzioni finanziarie internazionali che, secondo i sostenitori, penalizzano i paesi del Terzo Mondo.

Si prevede che la proposta venga presentata alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mentre i paesi africani e caraibici intensificano la loro azione coordinata per ottenere risarcimenti per la schiavitù .

Il piano è stato adottato venerdì dalla Commissione per la giustizia riparativa dell’Unione africana e della Comunità dei Caraibi (CARICOM) al termine di una conferenza di tre giorni.

“Nessuno di noi riuniti oggi in quest’aula può essere ritenuto personalmente responsabile delle atrocità della tratta transatlantica degli schiavi”, ha dichiarato il presidente ghanese John Dramani Mahama ai delegati.

” La storia non ci chiede di ereditare la colpa, ma ci chiede di ereditare la responsabilità”, ha aggiunto Mahama.

La proposta non identifica i paesi specifici che dovrebbero fornire un risarcimento o presentare scuse formali.

Il documento chiede la cancellazione del debito, finanziamenti per la giustizia climatica , percorsi di cittadinanza ampliati per gli africani della diaspora e quello che gli organizzatori definiscono un “diritto al ritorno” per i discendenti degli africani ridotti in schiavitù.

Il piano esorta inoltre i paesi africani a preservare gli ex forti e castelli degli schiavi come luoghi della memoria.

Secondo i sostenitori, almeno 12,5 milioni di africani furono rapiti e trasportati a bordo di navi europee tra il XV e il XIX secolo. I fautori delle riparazioni sostengono che gli effetti della schiavitù continuano a farsi sentire in Africa e nei Caraibi anche a distanza di generazioni.

La conferenza fa seguito al voto delle Nazioni Unite di marzo, che ha riconosciuto la schiavitù transatlantica come il “crimine più grave contro l’umanità”.

La risoluzione è stata approvata con 123 voti favorevoli, ma gli Stati Uniti, Israele e altri 52 Paesi hanno votato contro o si sono astenuti.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno espresso preoccupazione per il fatto che la risoluzione potrebbe essere interpretata come la creazione di una gerarchia tra i crimini contro l’umanità, trattando alcune atrocità come più gravi di altre.

Alla conferenza hanno partecipato i capi di Stato di Namibia, Liberia, Senegal, Barbados e São Tomé e Príncipe, insieme ad alti funzionari di numerosi altri Paesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto all’assemblea in collegamento virtuale dal Palazzo dell’Eliseo, dove ha riconosciuto le sofferenze causate dalla schiavitù.

Secondo Macron, le persone ridotte in schiavitù venivano “strappate alle loro terre d’origine, deportate, disumanizzate e trattate come merci”.

Macron ha anche affermato che le riparazioni non dovrebbero essere viste “come un punto di arrivo, o un assegno firmato per mettere fine alla vicenda”.

La conferenza in Ghana ha riunito in un unico documento le iniziative di riparazione precedentemente intraprese da nazioni africane e caraibiche, che gli organizzatori intendono presentare alle Nazioni Unite.