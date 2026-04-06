Gli spagnoli considerano Trump una minaccia alla pace mondiale, peggio di Putin e Netanyahu

AgenPress. Secondo un sondaggio pubblicato in Spagna sono più numerosi coloro che ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rappresenti una minaccia per la pace mondiale rispetto al presidente russo Vladimir Putin e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il sondaggio condotto ha mostrato che l’81% degli intervistati considera Trump una minaccia, rispetto al 79% per Putin e al 71% per Netanyahu.

Altri leader mondiali sono stati percepiti come meno minacciosi, tra cui la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente cinese Xi Jinping, considerati una minaccia alla pace mondiale rispettivamente dal 63%, 62% e 49% degli intervistati.

Secondo il sondaggio, quasi il 70% degli spagnoli è pessimista riguardo al futuro del mondo.

Circa la metà degli intervistati ritiene che il futuro sarà più violento, autoritario e ineguale, mentre circa la metà vede anche una guerra mondiale e il declino della democrazia negli Stati Uniti e nell’UE come possibilità concrete.

L’indagine evidenzia anche una spaccatura politica tra gli spagnoli in merito alle spese per la difesa.

L’opinione pubblica appare divisa: il 46,3% è favorevole all’aumento della spesa militare del Paese, mentre il 45,3% si oppone, con un sostegno concentrato tra gli elettori di destra.

Nonostante queste divisioni, vi è un ampio sostegno alla permanenza nella NATO, con quasi due terzi degli intervistati favorevoli alla permanenza della Spagna nell’Alleanza.

Allo stesso tempo, la maggior parte afferma di essere favorevole al mantenimento degli aiuti militari all’Ucraina, al perseguimento di soluzioni negoziate in Venezuela e all’aumento della pressione internazionale per un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese.