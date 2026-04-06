Trump afferma che gli Stati Uniti hanno cercato di inviare armi al popolo iraniano

AgenPress. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno cercato di inviare armi ai manifestanti iraniani per combattere contro il governo.

“Non hanno armi”, ha detto Trump riferendosi al popolo iraniano, dopo aver affermato che i civili non protestavano contro il governo per paura di essere uccisi.

“Abbiamo inviato armi, molte armi. Avrebbero dovuto andare alla gente affinché potesse difendersi da questi criminali.” “Sapete cosa è successo?” “Le persone a cui le avevano mandate se le sono tenute, perché hanno pensato: ‘Che bella pistola, credo che la terrò’. Quindi sono molto arrabbiato con un certo gruppo di persone, e ne pagheranno un caro prezzo.”

L’amministrazione ha precedentemente affermato che l’obiettivo della guerra non è il cambio di regime, e Trump ha sostenuto che il cambio di regime è già avvenuto nel paese perché la sua leadership è stata in gran parte eliminata.

Trump ha detto oggi ai giornalisti che definisce ciò che è accaduto a causa della guerra “un cambio di regime, e penso che la maggior parte delle persone ce ne stia riconoscendo il merito. Il primo regime è stato eliminato, il secondo regime è stato eliminato. Ora, il terzo gruppo di persone con cui abbiamo a che fare non è così radicalizzato, e pensiamo che in realtà siano molto più intelligenti”.