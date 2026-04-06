Ucciso a Teheran Asghar Bagheri, comandante operazioni speciali della Forza Quds

AgenPress. Le Forze di difesa israeliane hanno eliminato Asghar Bagheri, comandante dell’Unità per le Operazioni Speciali della Forza Quds, durante un attacco aereo mirato su Teheran.

Bagheri era dal 2019 a capo dell’unità, considerato il braccio operativo all’estero delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran). Insieme a lui, è stato ucciso Majid Khadami, capo del dipartimento di intelligence dei Pasdaran, assestando un colpo ulteriore alla catena di comando del regime.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rivendicato le operazioni, dichiarando che l’Idf continuerà a colpire chiunque minacci la sicurezza nazionale. Secondo i rapporti militari, Bagheri era responsabile del trasferimento di armi sofisticate verso i confini israeliani e aveva coordinato attacchi diretti contro soldati e civili.

L’eliminazione di questi alti dirigenti segna una fase di estrema aggressività nel conflitto, volta a smantellare l’asse dell’intelligence e delle operazioni speciali iraniane su scala globale.