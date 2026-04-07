Crema. Morto il ragazzo di 20 anni brutalmente aggredito per strada

AgenPress. Un’altra tragedia scuote la comunità di Crema, dove un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita dopo una brutale aggressione avvenuta in strada nella tarda serata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – di origine straniera – sarebbe stato assalito nella zona di San Bernardino, un quartiere residenziale della città. L’aggressione si sarebbe consumata in pochi istanti ma con estrema violenza: il ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente, forse anche con spranghe o oggetti contundenti.

Alcuni passanti, allarmati dalla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, trasportando il giovane in ospedale in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 20enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Sull’accaduto indagano ora le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti a un’aggressione maturata in un contesto di violenza casuale o di tensioni pregresse.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando sgomento e preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e risposte rapide su quanto accaduto.

Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a fare luce su questo drammatico episodio.