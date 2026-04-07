Giornata mondiale della Salute, Schillaci: “Fiducia nella scienza per affrontare sfide sanitarie globali”

AgenPress. “In occasione della Giornata Mondiale della Salute, ribadiamo con forza l’impegno a tutelare e promuovere la salute, diritto fondamentale di ogni individuo. Il tema di quest’anno – Insieme per la salute. Al fianco della scienza – ricorda l’importanza della collaborazione e della fiducia nella scienza per affrontare le sfide sanitarie globali. Mai come oggi dobbiamo rafforzare la fiducia nei dati scientifici, nella ricerca e nelle istituzioni sanitarie.

È quanto dichiara il Ministro della Salute Orazio Schillaci impegnato a Lione per il One Health Summit.

“La scienza – aggiunge il Ministro – è il fondamento delle decisioni sanitarie e il faro che guida la nostra azione anche nell’attuazione dell’approccio One Health, uno strumento operativo a garanzia della sostenibilità sanitaria, economica e sociale. Insieme possiamo costruire un futuro più sano, più equo e più giusto per tutti”.