Gli sforzi compiuti dal Pakistan per porre fine alla guerra, tra Iran e Stati Uniti, si stanno avvicinando a una fase critica

AgenPress. L’ambasciatore iraniano in Pakistan, il Paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha dichiarato che i colloqui volti a porre fine alle ostilità si stanno avvicinando a una “fase critica”.

“Gli sforzi positivi e costruttivi compiuti dal Pakistan per porre fine alla guerra si stanno avvicinando a una fase critica e delicata”, ha scritto l’ambasciatore Reza Amiri Moghaddam sulla piattaforma di social networking X, senza fornire ulteriori dettagli.

Questo messaggio arriva poche ore prima della scadenza fissata dal presidente statunitense Donald Trump, il quale minaccia di distruggere infrastrutture chiave in Iran se non si raggiungerà un accordo per l’apertura dello Stretto di Hormuz, vitale per le forniture globali di petrolio.