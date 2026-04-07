Hacker iraniani si stanno introducendo nei sistemi industriali statunitensi

AgenPress. Diverse agenzie federali hanno avvertito che hacker iraniani si stanno infiltrando nei sistemi di controllo industriale degli Stati Uniti, nel tentativo di sabotare le infrastrutture americane.

Gli hacker stanno compromettendo gli strumenti accessibili da internet prodotti da Rockwell Automation, un’azienda di Milwaukee specializzata in sistemi di controllo industriale, causando “interruzioni in diversi settori critici delle infrastrutture statunitensi”. Non è chiaro se qualcuna di queste interruzioni sia di grave entità.

Secondo quanto riportato, gli hacker hanno preso di mira vittime nei servizi governativi, nei servizi idrici e fognari e nel settore energetico. L’avvertimento relativo alle minacce alle infrastrutture critiche nazionali è il primo di questo tipo diffuso al pubblico dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran.

L’avviso non specifica quali aziende siano state colpite né la gravità degli effetti degli attacchi informatici, ma afferma che questi hanno causato “interruzioni operative e perdite finanziarie” per le vittime.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dall’FBI, dalla National Security Agency (NSA), dal Dipartimento dell’Energia e dallo US Cyber ​​Command. Le agenzie raccomandano di disconnettere i controller vulnerabili connessi a Internet.

Il documento identifica gli hacker come “attori di minacce persistenti avanzate (APT) affiliati all’Iran”. Il termine “APT” è utilizzato nel settore della sicurezza informatica per riferirsi a gruppi di hacker sofisticati o tenaci, che di solito rappresentano unità che lavorano per le forze armate o i servizi segreti di un paese.

Secondo l’avviso, gli hacker si sono introdotti in Studio 5000 Logix Designer di Rockwell , un programma personalizzabile per il controllo di sistemi industriali. Rockwell non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.