Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif esorta Trump a prorogare la scadenza di due settimane

AgenPress. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha esortato il presidente Donald Trump a prorogare di due settimane la scadenza fissata per l’Iran, al fine di consentire alla diplomazia di fare il suo corso.
“Gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica della guerra in corso in Medio Oriente stanno procedendo in modo costante, deciso ed efficace, con il potenziale di portare a risultati sostanziali nel prossimo futuro”, ha scritto Sharif su X. “Per consentire alla diplomazia di fare il suo corso, chiedo con insistenza al Presidente Trump di prorogare la scadenza di due settimane.”
Trump ha affermato che verrà informato in merito alla richiesta.
«Posso affermare con certezza di conoscerlo molto bene», ha detto riferendosi a Sharif. «È un uomo estremamente rispettato, ovunque.»
Sharif ha inoltre chiesto all’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz per un periodo di due settimane come gesto di buona volontà.
“Esortiamo inoltre tutte le parti in conflitto a osservare un cessate il fuoco ovunque per due settimane, al fine di consentire alla diplomazia di raggiungere una conclusione definitiva della guerra, nell’interesse della pace e della stabilità a lungo termine nella regione”, ha scritto Sharif.