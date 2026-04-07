La deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota definisce Trump un “pazzo squilibrato” e chiede che venga rimosso dall’incarico

AgenPress. La deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota, ha definito il presidente Donald Trump un “pazzo squilibrato” in un post pubblicato su X, auspicando la sua rimozione dall’incarico. “Invocate il 25° emendamento. Mettetelo sotto accusa. Rimuovetelo. Questo pazzo squilibrato deve essere rimosso dall’incarico”, ha affermato.
Mentre il senatore Mark Kelly, democratico dell’Arizona, ha dichiarato in un post su X: “Minacciare di colpire centrali elettriche e altri obiettivi non militari non è segno di forza. Se queste parole si trasformassero in ordini di distruggere infrastrutture civili senza un valido scopo militare, è difficile capire come non violerebbero le leggi dei conflitti armati. L’America eccelle con forza, disciplina e professionalità. Ordini illegali di far soffrire i civili sarebbero una macchia indelebile per le nostre forze armate e per il nostro Paese”.
Il senatore Bernie Sanders, indipendente del Vermont , ha definito i commenti di Trump “i deliri di un individuo pericoloso e mentalmente instabile”, affermando in un post di su X: “Il Congresso deve agire ORA. Mettiamo fine a questa guerra”.