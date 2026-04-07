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La deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota definisce Trump un “pazzo squilibrato” e chiede che venga rimosso dall’incarico

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AgenPress. La deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota, ha definito il presidente Donald Trump un “pazzo squilibrato” in un post pubblicato su X, auspicando la sua rimozione dall’incarico. “Invocate il 25° emendamento. Mettetelo sotto accusa. Rimuovetelo. Questo pazzo squilibrato deve essere rimosso dall’incarico”, ha affermato.

Mentre il senatore Mark Kelly, democratico dell’Arizona, ha dichiarato in un post su X: “Minacciare di colpire centrali elettriche e altri obiettivi non militari non è segno di forza. Se queste parole si trasformassero in ordini di distruggere infrastrutture civili senza un valido scopo militare, è difficile capire come non violerebbero le leggi dei conflitti armati. L’America eccelle con forza, disciplina e professionalità. Ordini illegali di far soffrire i civili sarebbero una macchia indelebile per le nostre forze armate e per il nostro Paese”.

Il senatore Bernie Sanders, indipendente del Vermont , ha definito i commenti di Trump “i deliri di un individuo pericoloso e mentalmente instabile”, affermando in un post di su X: “Il Congresso deve agire ORA. Mettiamo fine a questa guerra”.

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