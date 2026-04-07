La deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota definisce Trump un “pazzo squilibrato” e chiede che venga rimosso dall’incarico

Mentre il senatore Mark Kelly, democratico dell’Arizona, ha dichiarato in un post su X: “Minacciare di colpire centrali elettriche e altri obiettivi non militari non è segno di forza. Se queste parole si trasformassero in ordini di distruggere infrastrutture civili senza un valido scopo militare, è difficile capire come non violerebbero le leggi dei conflitti armati. L’America eccelle con forza, disciplina e professionalità. Ordini illegali di far soffrire i civili sarebbero una macchia indelebile per le nostre forze armate e per il nostro Paese”.