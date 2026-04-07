Le ultime esecuzioni in Iran hanno visto l’impiccagione di tre uomini, tra cui due adolescenti

AgenPress. La Repubblica islamica dell’Iran ha ucciso due uomini condannati per aver tentato di assaltare una struttura militare e accedere a un deposito di armi nel mese di gennaio.
L”organizzazione Iran Human Rights ha affermato che l’agenzia di stampa iraniana ha riferito che i due individui, Mohammad Amin Biglari e Shahin Vahedparast Kolor, sono stati impiccati il 5 aprile.
Secondo l’organizzazione Hengaw per i diritti umani, Biglari, uno studente di informatica di 19 anni, e Kolor, di 30, sono stati arrestati insieme a diverse altre persone l’8 gennaio durante la repressione delle proteste nella capitale Teheran.
Secondo quanto riportato dal gruppo, le accuse a loro carico includevano “inimicizia contro Dio, corruzione sulla terra, incendio doloso di strutture pubbliche e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di crimini contro la sicurezza nazionale”.
Un altro individuo, il diciottenne Amirhossein Hatami, arrestato l’8 gennaio, è stato impiccato il 2 aprile, secondo quanto riportato da Iran Human Rights, citando l’agenzia di stampa Mizan.
Ali Fahim, un ventitreenne che era tra gli arrestati l’8 gennaio, è stato giustiziato il 6 aprile, ha riferito lunedì l’organizzazione Hengaw, spiegando che l’agenzia di stampa Mizan ha confermato l’uccisione.
“Queste esecuzioni fanno parte della strategia di sopravvivenza della Repubblica islamica, che conduce una guerra contro il proprio popolo all’ombra di un conflitto esterno”, ha osservato Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore per i diritti umani in Iran. “La comunità internazionale deve rispondere con urgenza. La situazione dei prigionieri e l’uso sistematico della pena di morte da parte del regime come strumento politico di repressione devono essere considerati una condizione centrale in qualsiasi negoziato o dialogo con la Repubblica islamica”.