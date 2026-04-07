Leone XIV: “Inaccettabile la minaccia contro tutto il popolo iraniano”

AgenPress. In una breve dichiarazione da Castel Gandolfo, Leone XIV lancia un appello alla pace, invita a contattare i membri del Congresso per chiedere la fine della guerra pensando alle tante vittime innocenti.

“Tutti gli attacchi alle infrastrutture civili – afferma – sono contro il diritto internazionale, ma sono anche un segno dell’odio, della divisione, della distruzione di cui l’essere umano è capace”.

Chiare e dirette le parole di Papa Leone all’esterno della sua residenza a Castel Gandolfo. In una breve dichiarazione ai giornalisti in italiano e poi in inglese, questa sera 7 aprile, ribadisce l’urgenza della pace, pensando alla grave situazione che si sta vivendo, guardando all’ultimatum lanciato dal presidente americano Donald Trump all’Iran con la minaccia di distruggere tutto in una notte se non saranno accettate le condizioni poste in precedenza e rifiutate da Teheran riguardo allo stretto di Hormuz.

Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente ai tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti.