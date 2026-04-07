L’Iran distribuisce compresse di iodio ai residenti vicino alla centrale nucleare

AgenPress. Agli abitanti della città iraniana di Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare del paese, sono state distribuite compresse di iodio nell’ambito di un piano di preparazione alle emergenze.
La distribuzione delle compresse sarebbe iniziata prima della guerra dei dodici giorni in Iran, nel giugno 2025, ha dichiarato a Iran International un vice responsabile della sanità presso l’Università di Scienze Mediche di Bushehr.
“Fin dall’inizio del piano, tutti i centri sanitari di base hanno distribuito compresse di iodio utilizzando moduli e linee guida prestabiliti, e ora sono a disposizione di tutti i residenti”, ha affermato il funzionario.
Le autorità hanno dichiarato che le compresse sono destinate all’uso in caso di incidente radiologico. La distribuzione iniziale ha dato priorità alle aree immediatamente circostanti la centrale nucleare, per poi estendersi all’intera città; ora le compresse sono disponibili in tutti i centri sanitari di Bushehr.