L’Iran distribuisce compresse di iodio ai residenti vicino alla centrale nucleare

La distribuzione delle compresse sarebbe iniziata prima della guerra dei dodici giorni in Iran, nel giugno 2025, ha dichiarato a Iran International un vice responsabile della sanità presso l’Università di Scienze Mediche di Bushehr.

“Fin dall’inizio del piano, tutti i centri sanitari di base hanno distribuito compresse di iodio utilizzando moduli e linee guida prestabiliti, e ora sono a disposizione di tutti i residenti”, ha affermato il funzionario.