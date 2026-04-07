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Minacce di Trump. Gli iraniani formano una catena umana su un ponte

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AgenPress. Gli iraniani hanno formato una catena umana attorno a un ponte dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato di colpire le infrastrutture del paese.

Un video mostra degli iraniani sul Ponte Bianco di Ahvaz, situato vicino al confine tra Iran e Iraq, mentre formano una catena umana e srotolano un’enorme bandiera iraniana.

Secondo il New York Post, il regime iraniano è stato anche accusato di reclutare bambini di appena 12 anni in una campagna di mobilitazione denominata “Combattenti per la difesa della patria dell’Iran”.

Amnesty International ha dichiarato di aver confermato la presenza di foto che mostrano bambini armati in piedi accanto ai soldati del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ai posti di blocco e durante le manifestazioni.

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